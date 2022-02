Windows 11 Pro: pierwsze uruchomienie wkrótce tylko z kontem Microsoftu

Na istotną zmianę dotyczącą Windowsa 11 Pro na długiej liście nowości w programie Insider zwrócił uwagę Windows Central. Już wkrótce pierwsza konfiguracja systemu ma być możliwa wyłącznie z dostępem do internetu i kontem Microsoftu - analogicznie, jak w przypadku edycji Home. Dla użytkowników sceptycznie podchodzących do synchronizacji danych z chmurą Microsoftu z pewnością będzie to istotna wada.