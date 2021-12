Yanosik dostał widok 3D i asystenta pasa ruchu

Twórcy Yanosika dodali do aplikacji kolejne dwie nowości. Pierwsza to udostępniony każdemu widok mapy z trójwymiarowymi budynkami. Upewniwszy się, że w smartfonie jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji, kierowcy mogą więc zajrzeć do ustawień, by włączyć funkcję Budynki 3D i zacząć korzystać z nowego widoku. To opcja, która od razu dostępna jest dla wszystkich.