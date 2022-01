Zajrzała do spamu w skrzynce. Została milionerką

Historia 55-letniej Spears jest szeroko opisywana w amerykańskich mediach. Wspominano o niej również na stronie organizatora loterii . Jak czytamy, kobieta z hrabstwa Oakland zauważyła pewnego razu na Facebooku reklamę strony Michigan Lottery, w której informowano o dużej kumulacji w loterii Mega Millions. Do zgarnięcia było milion dolarów.

Kobieta zalogowała się na stronie loterii, kupiła los z dodatkową opcją mnożnika wygranej, po czym zapomniała o sprawie. Nieoczekiwanie okazało się, że wybrała liczby, które padły w losowaniu z 31 grudnia 2021 r. Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli widzimy w sieci reklamę jakiejś loterii, należy dokładnie sprawdzić informacje na jej temat oraz adres strony internetowej, aby upewnić się, że rzeczywiście należy ona do organizatora.

Wracając do mieszkanki Michigan, kobieta zdradziła w rozmowie z dziennikarzami, że zajrzała do folderu spam, ponieważ szukała zaginionej wiadomości mailowej. W ten sposób natknęła się na informację o wygraniu głównej nagrody. Dzięki wykupieniu opcji mnożnika, która potroiła zwycięską kwotę, Spears miała do odebrania 3 mln dolarów.