Mapy Google w Android Auto na wakacje – zobacz, jak pobrać i zainstalować

Sezon wakacyjny rozpoczęty, a co za tym idzie – podróże i konieczność sięgnięcia po nawigację GPS. Większość skorzysta zapewne ze smartfonów i Map Google. Właściciele nowoczesnych samochodów mogą pójść o krok dalej i wykorzystać atuty integracji smartfonów z pojazdami. Do dyspozycji system Android Auto oraz Apple CarPlay – zależnie od posiadanego smartfonu i wyposażenia samochodu.

W niniejszym poradniku przybliżymy, jak skonfigurować system Android Auto, a nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Trzeba bowiem wiedzieć, że Google dzieli użytkowników Androida w smartfonach na dwie grupy:

w systemie Android 10 i nowszych , Android Auto jest natywnie obsługiwany i dostępny po podłączeniu smartfonu do samochodu. Nie jest konieczna instalacja żadnej aplikacji,

, Android Auto jest natywnie obsługiwany i dostępny po podłączeniu smartfonu do samochodu. Nie jest konieczna instalacja żadnej aplikacji, w systemie Android 5.0 - 9.1 można korzystać z Androida Auto dopiero po instalacji odpowiedniej aplikacji. W Polsce jest oficjalnie niedostępna (więc nie da się jej znaleźć w Sklepie Play), ale system obsługuje język polski, toteż ręczna instalacja pliku APK rozwiązuje ten problem.

Android Auto – instalacja APK

Użytkownicy Androida 10 mają ułatwione zadanie, o ile chcą korzystać z Androida Auto na ekranie w samochodzie. Tutaj instalacja pliku APK nie jest konieczna, bo Android Auto jest wbudowany w system. Wystarczy podłączyć smartfon do samochodu, by zacząć korzystać z Map Google i innych zalet integracji telefonu z pojazdem. Jeśli jednak celem jest korzystanie z Androida Auto na ekranie w smartfonie, konieczne będzie zainstalowanie aplikacji Android Auto for phone screens.

Właściciele smartfonów z Androidem 5.0 - 9.1 muszą pobrać i zainstalować Androida Auto z pliku APK w obydwu przypadkach – zarówno na potrzeby korzystania w samym telefonie, jak i po podłączeniu do samochodu. Instalacja w smartfonie sprowadza się do wyrażenia zgody na korzystanie z aplikacji z nieznanych źródeł (chodzi o zezwolenie na instalację spoza Sklepu Play) i przejścia pierwszej konfiguracji.

Instalacja i pierwsze uruchomienie Androida Auto w smartfonie, fot. Oskar Ziomek.

Pierwsze uruchomienie to w zasadzie udzielenie Androidowi Auto szeregu uprawnień. W praktyce są one niezbędne do działania i warto zgodzić się na wszystkie. Bez wyrażenia zgody na dostęp do plików nie uda się na przykład odtwarzać muzyki, a bez zgody na dostęp do połączeń – nie zadziała funkcja zestawu głośnomówiącego i tak dalej.

Ekran główny Androida Auto w samochodzie, fot. Oskar Ziomek.

Od tego momentu Android Auto jest skonfigurowany. W smartfonie wyświetlony zostanie ekran główny z godziną i proponowanymi celami podróży, zaś po podłączeniu do samochodu, na ekranie infotainment pojawi się mapa lub ekran główny z ikonami aplikacji.

Konfiguracja Androida Auto i Map Google

Po zainstalowaniu aplikacji, wszystko jest w zasadzie gotowe do działania. W smartfonie interfejs Androida Auto podzielony jest na cztery główne obszary: ekran "domowy", nawigację, obsługę telefonu i odtwarzacza muzyki. Zależnie od zainstalowanych aplikacji, można tu korzystać między innymi z VLC, PowerAmpa czy Spotify.

Android Auto w smartfonie, fot. Oskar Ziomek

Kiedy już uruchomisz Androida Auto i Mapy Google, warto skonfigurować obydwie aplikacje tak, by odpowiadały twoim oczekiwaniom. Wbrew pozorom, dostępnych opcji jest naprawdę sporo. Wszystkie opisaliśmy w poradniku konfiguracji Androida Auto i Map Google.

Inne nawigacje na Androida

W samym Androidzie Auto można co prawda korzystać tylko z Map Google lub Waze, jednak nie należy zapominać, że w smartfonach (poza trybem samochodowym) dostępny jest szereg innych ciekawych nawigacji.

Warto zwrócić uwagę między innymi na aplikacje: HERE WeGO, AutoMapa czy Yanosik. Ten ostatni ceniony jest przez kierowców głównie za dużą społeczność, która angażuje się w system wzajemnego informowania się o zagrożeniach na drodze.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.