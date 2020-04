Najlepsze aplikacje na rower. Warto z nich skorzystać

Udostępnij:

Aplikacje mobilne sprzyjające aktywności fizycznej cieszą coraz większą popularnością. Używają ich miłośnicy biegania, zapaleni fani sportów zespołowych, a także stali bywalcy siłowni. Nie mogłoby więc zabraknąć apek, które przydadzą się entuzjastom wycieczek rowerowych. Oto najciekawsze aplikacje mobilne, które bezapelacyjnie przydadzą się rowerzystom.

Strava Running and Cycling GPS

Aplikacja przeznaczona do monitorowania aktywności fizycznej. Mogą korzystać z niej zarówno pasjonaci joggingu, jak i rowerzyści. Za jej pomocą nabędziemy informacji na temat pokonanego dystansu, czasu, w którym tego dokonaliśmy oraz porównamy osiągnięte wyniki ze znajomymi.

Dane z treningów zawierają również informacje o nachyleniu, najniższym i najwyższym punkcie, a także zapisy z ewentualnych dodatkowych czujników. Pokonana trasa jest przedstawiona w formie czytelnej mapy.

Endomondo Sports Tracker

To bez wątpienia jedna z najbardziej popularnej aplikacji do śledzenia aktywności sportowej użytkowników. Za jej pomocą będziemy na bieżąco monitorować nasze treningi, a także dzielić wynikami ze znajomymi.

Aplikacja rozpoczyna monitorowanie aktywności za pomocą układu GPS, oraz opcjonalnych czujników podłączanych do urządzenia. Dzięki niej dowiemy się wszystkich niezbędnych informacji na temat pokonanego dystansu, czasie jazdy oraz liczbie spalonych kalorii. Dzięki wykorzystaniu GPS i map Google możliwe jest przedstawienie przebytej drogi w formie graficznej.

Google Fit

Aplikacja z pewnością pomoże w planowaniu codziennego treningu na rowerze. Z jej pomocą zarejestrujemy czas i dystans pokonany jednośladem.

Apka jest gotowa do pracy zaraz po zainstalowaniu i cechuje ją wyjątkowo prosta obsługa. Możliwość wprowadzenia wzrostu i wagi niezbędnych do wyliczenia BMI sprawi, że dostarczymy sobie informacji na temat spadku naszej masy ciała, co bez wątpienia zmobilizuje nas do kolejnych treningów.

Google Maps

Tej aplikacji chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Choć często korzystamy z niej podczas jazdy samochodem, równie przydatna okaże się podczas podróżowania rowerem. Mapy Google bazują na usłudze internetowej o tej samej nazwie i umożliwiają m.in. nawigację satelitarną (GPS), a także przeglądanie map oraz zdjęć z ponad 100 mln lokalizacji na całym świecie.

Aplikacja poza dostosowaniem trasy nie oferuje jednak rozwiązań zaprojektowanych typowo pod rowerzystów, co może sprawić, że nie spełni oczekiwań wszystkich użytkowników. Zwłaszcza, że czasem ma też nieaktualnie informacje o ścieżkach, przez co sam dobór trasy bywa nie najlepszy. Mimo wszystko to wciąż jedna z lepszych nawigacji na rynku.

Naviki

Aplikacja stanowi przydatną mapę rowerową, pozbawiona jest jednak funkcji sportowych. Idealnie pokazuje ścieżki rowerowe, co z pewnością będzie bardzo przydatne dla wszystkich cyklistów. W programie zaplanujemy swoje trasy dzieląc je na kategorie. Apka wyposażona jest również w dodatkową możliwość planowania drogi na wyścigi rowerowe. Oferuje ona opcję przygotowania się do startów w różnego rodzaju zawodach poprzez efektywne planowanie treningów. Naviki działa w trybie offline, więc nie musimy się martwić o brak zasięgu.

Bike Repair

Ta aplikacja różni się od przedstawionych powyżej. Darmowa apka zawiera instrukcje podstawowych napraw i zabiegów konserwacyjnych roweru, jak i sporo przydatnych porad. Instrukcje zostały opatrzone zdjęciami, dzięki czemu można łatwo przejść przez cały proces wymiany części czy też regulacji. Wadą aplikacji jest to, że nie jest ona dostępna w języku polskim. W wersji podstawowej mamy dostęp do 9 instrukcji oraz 17 porad. Aby uzyskać całkowity dostęp należy wykupić pełną wersję aplikacji. Jej koszt to niecałe 12 złotych.

Choć na wiosnę, jak i związany z nią początek sezonu rowerowego trzeba jeszcze trochę poczekać, prawdziwi fani jednośladów nie śpią i korzystają z zimowej przerwy na kompletowanie i przygotowywanie sprzętu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym czasie zainstalować też wszystkie niezbędne rowerowe aplikacje. Większość z nich, przyda się nam również do joggingu, który możemy przecież praktykować przez cały rok.

