Toontastic 3D pozwala na tworzenie animacji 3D. O wszystkim samodzielnie zdecydujemy, więc do nas należy wybór liczby scenek i przygotowanie postaci oraz animacji. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, dzięki czemu można się skupić na realizowaniu swojej wizji, zamiast tracić czas na przesadnie skomplikowane opcje. Dostępne narzędzia do modelowania 3D są naprawdę proste.

Animatic by Inkboard to interesująca aplikacja przeznaczona do tworzenia animowanych szkiców. Do osiągnięcia ciekawych rezultatów wystarczy smartfon lub tablet. W prawym dolnym rogu ekranu będziemy mogli szybko przejść do kreacji swojej wymarzonej animacji, natomiast ekran główny zawiera przykładowe prace.