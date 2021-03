WhatsApp panicznie próbuje zatrzymać użytkowników, a nowy regulamin coraz bliżej

Udostępnij:

Zbliża się termin wprowadzenia nowej polityki prywatności w WhatsApp. Przypomnijmy – od 15 maja gromadzone dane użytkowników będą przesyłane do centrali Facebooka. Wielu to się nie spodobało, a teraz firma w popłochu próbuje ratować tonący okręt.

Użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na nowy regulamin, w pewnym sensie stracą możliwość korzystania z komunikatora. Konto nie zostanie w rzeczywistości zablokowane, ale WhatsApp umożliwia im dostęp do wiadomości, co właściwie jest równoważne. W końcu co to za komunikator bez możliwości kontaktowania się z innymi.

"Jesteśmy jedną z firm należących do Facebooka. Jako jedna z firm należących do Facebooka, WhatsApp otrzymuje informacje od innych firm do niego należących oraz udostępnia im informacje. Możemy wykorzystywać otrzymywane od nich informacje, a one mogą wykorzystywać informacje, które im udostępniamy, do obsługi, świadczenia, ulepszania, dopasowywania, wspierania i sprzedaży naszych usług i ich ofert" – czytamy w nowym regulaminie.

WhatsApp walczy jak lew – przyśpiesza tempo aktualizacji

Managerowie WhatsAppa zauważyli że zmiany w regulaminie nie są na rękę użytkownikom. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie. Komunikatory takie jak Signal czy Telegram zaczęły zdobywać nowych użytkowników, zniechęconych nową polityką WhatsAppa. Co zrobiło więc szefostwo?

Jednym z zauważalnych kroków jest przyspieszenie tempa nowych aktualizacji. Jak dotąd, o ciekawszych nowościach w WhatsApp zdarzało nam się pisać raz, może dwa razy w miesiącu. Tylko w tym tygodniu pojawiły się informacje o dwóch nowych funkcjach. WhatsApp wprowadzi rozmowy głosowe i wideo z poziomu desktopu, a także testuje "znikające zdjęcia".

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Nie tylko nowe aktualizacje – w WhatsAppie jest teraz sporo propagandy

WhatsApp wprowadził także komunikaty w formie "stories". Wczoraj @Oskar otrzymał pierwsze powiadomienia od aplikacji właśnie w tej formie. I tutaj także przemycono propagandę na temat nowej polityki prywatności. To nie pierwszy i nie ostatni tego typu zabieg. Wcześniej WhatsApp zachwalał prywatność komunikatora.

Hasła "jedna z rzeczy, która pozostanie bez zmian, to nasze zaangażowanie w ochronę Twojej prywatności" czy "WhatsApp nie może odczytać ani odsłuchać Twoich osobistych konwersacji, ponieważ są chronione pełnym szyfrowaniem" brzmią pięknie. Jednakże przypomnijmy, ile danych zbiera o swoich użytkownikach WhatsApp.

WhatsApp (Facebook Inc.)

Identyfikator urządzenia

Identyfikator użytkownika

Dane reklamowe

Historia zakupów

Przybliżona lokalizacja

Numer telefonu

Adres e-mail

Połączenia

Interakcja produktu

Dane o błędach

Dane o wydajności

Dane diagnostyczne

Dane o płatnościach

Obsługa klienta

Interakcja produktu

Inne treści użytkownika

Owszem, szyfrowanie end-to-end działa w WhatsAppie i jest kluczowym elementem komunikatora. Jednak co z tego, jeżeli aplikacja tworzy tzw. "profil reklamowy", gromadzi przybliżoną lokalizację, historię zakupów, ma dostęp do spisu połączeń, kontaktów czy tym podobnych, a następnie przekazuje je dalej w celu zarobku.

Nie ma nic za darmo – można by rzec, ale to nieprawda. Jest chociażby Signal. To dobra, bezpieczna alternatywa dla WhatsApp. Nie jest komunikatorem idealnym, ale eksperci ds. bezpieczeństwa w sieci polecą wam ją jako alternatywę dla WhatsApp. Przede wszystkim z tego względu, że jest to otwarto-źródłowa aplikacja. Dzięki temu, każdy może w dowolnym momencie przejrzeć jej kod w poszukiwaniu potencjalnych haczyków.