Windows 10 20H1 – obraz ISO i "czysta instalacja" dostępne dzięki Media Creation Tool

Windows 10 2004, znany także jako majowa aktualizacja, jest już dostępny do pobrania za pośrednictwem Windows Update. Niestety, nie jest to opcja na tę chwilę dostępna dla każdego. Microsoft celowo spowalnia proces, aby uniknąć problemów na niektórych komputerach. Są jednak inne sposoby, by już teraz wymusić instalację najnowszej wersji Windows 10.

Przedstawione poniżej metody pozwolą pobrać obraz ISO z majową aktualizacją Windows 10 lub zainstalować najnowszą wersję systemu na nowym komputerze. To odpowiednie metody dla użytkowników świadomych swoich działań, którzy na własną rękę chcą radzić sobie z ewentualnymi problemami.

Druga opisana niżej metoda pozwala natomiast wymusić aktualizację na danym komputerze i tutaj również polecamy ostrożność – Microsoft nie bez powodu zaleca po prostu czekać, aż majowa aktualizacja pojawi się w Windows Update. To podejście, dzięki któremu użytkownicy pechowych konfiguracji mogą uniknąć przykrych problemow w pierwszych fazach wdrażania nowej wersji Windows 10.

Majowa aktualizacja Windows 10 w Media Creation Tool

Pierwsza metoda zakłada wykorzystanie oficjalnego narzędzia Windows 10 Media Creation Tool, które zostało już zaktualizowane przez Microsoft. To niewielki program, który pozwala w kilku krokach pobrać obraz systemu w formie pliku ISO lub utworzyć nośnik instalacyjny umożliwiający wykonanie późniejszej czystej instalacji Windows 10 w nowym komputerze.

Korzystanie z aplikacji sprowadza się do postępowania według instrukcji kreatora. Tworząc nośnik instalacyjny, warto podłączyć szybki pendrive USB 3.0 o pojemności przynajmniej 8 GB. Podczas pobierania Windowsa 10 przez Media Creation Tool, użytkownik ma możliwość wskazania, jaka wersja Windows 10 go interesuje. Istnieje także możliwość automatycznego pobrania odpowiedniej wersji dla danego komputera, na których uruchomiono kreator.

Windows 10 20H1 w Asystencie aktualizacji

Inna opcja to wymuszenie instalacji majowej aktualizacji Windows 10 za pośrednictwem aplikacji o długiej nazwie Asystent aktualizacji do systemu Windows 10. W tym przypadku program przeanalizuje możliwość instalacji nowej wersji Windows 10 w danym komputerze i rozpocznie proces aktualizacji, o ile nie będzie ku temu przeciwwskazań.

Tak jak wspomniano na początku, należy przy tym pamiętać, że choć opisywane narzędzia to oficjalne aplikacje Microsoftu, sama instalacja aktualizacji na własną rękę nie jest na tę chwilę zalecana. Aby uniknąć ewentualnych problemów ze zgodnością, rozsądniej jest traktować każdy komputer indywidualnie i poczekać, aż możliwość instalacji Windows 10 20H1 pojawi się w Windows Update.

Instalacja Windows 10 po raz pierwszy

Osobom instalującym Windowsa 10 po raz pierwszy lub tym, które nie czują się w tym temacie pewnie, polecamy nasz poradnik, w którym krok po kroku tłumaczymy, jak przebrnąć przez cały proces. Zainteresowanych zakupem nowej licencji zapraszamy natomiast do lektury innego poradnika, w którym tłumaczymy różnice pomiędzy wydaniami i ich wpływ na późniejszą funkcjonalność Windowsa 10.

Aplikacje Windows 10 Media Creation Tool oraz Asystent aktualizacji do systemu Windows 10 są dostępne do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.