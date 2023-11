Android Auto 10.8 do pobrania. Google nie zmienił taktyki

Android Auto 10.8 może być krokiem naprzód do wdrożenia tego rozwiązania (możliwe też, że nowość już teraz pojawia się w niektórych samochodach), ale w praktyce trudno uznać tę funkcję za szczególnie przełomową . Specyfika Androida Auto, nacisk kładziony na obsługę głosową oraz dostępność wygodnego dzielonego interfejsu Coolwalk sprawiają, że menu systemu widoczne jest na ekranie w samochodzie wyjątkowo rzadko, a co za tym idzie - tapeta pozostaje widoczna tylko czasami. Już teraz można ją też zmienić według własnego gustu , choć liczba propozycji jest ograniczona .

Android Auto 10.8 trafi do smartfonów automatycznie, o ile działa w nich Android 10 lub nowszy. Co do zasady aplikacja aktualizowana jest jednak transzami i proces rozwleka się na wiele tygodni. Możliwe więc, że w części telefonów do dziś nie działa nawet jeszcze Android Auto 10.7, który został wydany stosunkowo niedawno. Alternatywnym rozwiązaniem jest samodzielna instalacja pliki APK z najnowszym wydaniem systemu.