Android Auto 9.0 do pobrania. Coolwalk jest wdrażany niezależnie

Android Auto został zaktualizowany do wersji 9.0, która na pierwszy rzut oka nie wnosi żadnych zauważalnych zmian - informuje serwis autoevolution . Nie oznacza to jednak, że program nie został poprawiony "od kuchni", jak zdarzało się wielokrotnie. Może to oznaczać usunięcie niektórych błędów , które w praktyce znane są tylko niektórym użytkownikom Androida Auto. Często bowiem danej usterki nie da się odtworzyć na innej parze telefon-samochód.

A kontekście Androida Auto 9.0 warto podkreślić, że jest to aktualizacja , która nie ma bezpośredniego związku z wdrażaniem interfejsu Coolwalk do samochodów. Jest on co prawda włączany etapami, więc możliwe, że nie każdy użytkownik Androida Auto widzi nowy podzielony ekran, niemniej nie jest do tego wymagane korzystanie z bezwzględnie najnowszego wydania systemu. W moim telefonie interfejs Coolwalk pojawił się mimo zainstalowanego Androida Auto 8.6 - to wersja o kilka miesięcy starsza od najnowszej.