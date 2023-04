Android Auto 9.4 do pobrania. To kolejna porcja poprawek

Android Auto 9.4 trafi do telefonów z Androidem 10 i nowszym automatycznie, ale tu jak zwykle trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo Google "wypycha" nowe wersje do urządzeń stosunkowo powoli. Alternatywą jest ręczna aktualizacja lub pobranie pliku APK. Android Auto 9.4 na pierwszy rzut oka nie wprowadza jednak wielu zmian, a ulepszenia mogą dotyczyć głównie zachowania interfejsu Coolwalk - sugeruje serwis autoevolution .

Dzielony interfejs trafił bowiem do Androida Auto stosunkowo niedawno i prawdopodobnie nadal nie działa we wszystkich samochodach. Zmiana aktywowana jest po stronie serwera i w praktyce nie zależy bezpośrednio od wersji Androida Auto działającej w danym telefonie. Co ciekawe jednak, niektórzy kierowcy odkryli z czasem, że włączenie interfejsu Coolwalk można w pewien sposób przyspieszyć.