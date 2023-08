Android Auto: zmiana w interfejsie Coolwalk. Dotyczy tylko niektórych

O szczegółach zmiany w Androidzie Auto pisze serwis autoevolution, odwołując się do reddita. Jednemu z użytkowników udało się tutaj wymusić interfejs, w którym pasek ze skrótami do uruchomionych aplikacji wyświetla się z boku ekranu. W przypadku typowych wyświetlaczy o proporcjach zbliżonych do 16:9 dotychczas nie było to możliwe. Takie rozwiązanie może ułatwić nawigację, bowiem przyciski przełączania programów i skrótu do powiadomień pojawiają się bliżej kierowcy.

Jak każda inna zmiana w Androidzie Auto, także ta niekoniecznie musi być widoczna u wszystkich kierowców w tym samym czasie. Google przyzwyczaił już użytkowników do aktywowania nowości w systemie po stronie serwera, co skutkuje wdrażaniem ich do telefonów w "losowych momentach", niezwiązanych bezpośrednio z wydawanymi aktualizacjami samej aplikacji.

Zaktualizowany interfejs Androida Auto © reddit

Przypominamy, że począwszy od Androida 10, Android Auto jest integralną częścią systemu i automatycznie aktualizuje się bezpośrednio ze sklepu Google Play. Same aktualizacje też nie trafiają do każdego w tym samym czasie. W praktyce trzeba więc uzbroić się w cierpliwość lub wymusić instalację nowego wydania ręcznie, by szybciej zyskać dostęp do najnowszych poprawek. W tym momencie najnowsze wydanie to Android Auto 10.1.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl