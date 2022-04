Anonymous nie odpuszczają. Opublikowali długą listę potencjalnych celów

Anonymous już jakiś czas temu dali największym firmom pozostającym w Rosji 48 godzin na zniknięcie z Rosji. W innym przypadku miały dowiedzieć się, co to znaczy zadzierać z nieuchwytnymi hakerami. Tak też się stało, a jako jedno z pierwszych przekonało się o tym Nestle. Później ofiarą cyberaktywistów padły rosyjskie strony internetowe należące do takich marek jak Auchan, Decathlon i Leroy Merlin.