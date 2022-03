Trzy marki nie wycofały się z Rosji. Anonymous zablokowali ich strony

Marki należące do spółki holdingowej Association Familiale Mulliez takie jak Auchan, Decathlon czy Leroy Merlin wciąż stawiają opór w zawieszeniu swojej działalności w Rosji. Ich dalsze funkcjonowanie w tym kraju spotkało się w ostrą krytyką przeciwników wojny w Ukrainie, jak również hakerów, którzy od niemal miesiąca robią, co mogą, by pomóc zaatakowanemu narodowi.