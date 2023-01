SMS "od Netfliksa". Taka wiadomość może trafić do każdego

Taka wiadomość to zmyślona historia, aby zachęcić potencjalną ofiarę do kliknięcia fałszywego linku . Chodzi o wywołanie wrażenia, że szybkie podjęcie prostych czynności pozwoli uniknąć problemu. Osoba, która nie zorientuje się, że ma do czynienia z przekrętem, na stronie docelowej zostanie najpewniej poproszona o podanie loginu i hasła do Netfliksa oraz innych danych. Nie można także wykluczyć próby kradzieży pieniędzy , jeśli uda się przy tym przejąć login i hasło do bankowości internetowej.

Po otrzymaniu podobnego SMS-a, radzimy go co do zasady zignorować i przede wszystkim nie klikać załączonego linku. W razie wątpliwości co do ważności konta Netflix, najrozsądniej będzie we własnym zakresie sprawdzić status subskrypcji w ustawieniach konta lub skontaktować się z obsługą odpowiadającą za platformę. Samą wiadomość SMS można natomiast przekazać specjalistom z CERT Polska do analizy.