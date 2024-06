Aplikacja pogoda24: prognoza i radar pogodowy dla każdego

Program pogoda24 to aplikacja pogodowa, która zapewnia wygodny dostęp do szczegółowych prognoz. Dzięki niej można uzyskać prognozy na nawet 16 dni do przodu, a także przeglądać dane z radaru satelitarnego oraz kamer internetowych. Aplikacja została stworzona przez niemiecki portal wetter.com w 2022 roku, z naciskiem na prostotę użytkowania i intuicyjny interfejs graficzny.