Bank Pekao wydał komunikat do wszystkich klientów

Bank Pekao sugeruje więc, by sprawdzać wiarygodność ofert z atrakcyjnymi cenami, nie klikać linków w rozmowie z potencjalnym sprzedającym (zwłaszcza, gdy sugeruje, że w ten sposób będzie można dokonać płatności) i weryfikować adres strony przed zalogowaniem do bankowości elektronicznej. Oszuści regularnie manipulują rozmówcami, kierując ich na fałszywe wersje serwisów szybkich płatności, gdzie wyłudzają dane logowania do banku. To otwarta droga do kradzieży pieniędzy z konta.