Santander Bank Polska apeluje do klientów. Podał zasady

Santander Bank Polska przypomina, że cyberprzestępcy nie zwalniają tempa i stale atakują nieświadomych zagrożenia klientów. Pod różnymi pretekstami sugerują konieczność podjęcia jakichś działań , które prowadzą do wyłudzenia danych, a w konsekwencji nawet prób kradzieży pieniędzy z konta bankowego.

Santander apeluje do klientów, by pamiętali o trzech podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą uniknąć większości, jak nie wszystkich problemów. Najważniejsze jest, aby:

By zachować bezpieczeństwo, warto również pamiętać o realizowanych wciąż atakach telefonicznych. Spoofing pozwalaja atakującym podszywać się pod numery infolinii banków, przez co nadchodzące połączenie może się wydawać autentyczne dla rozmówcy. Następnie oszust podaje się za bankowca i zachęca do wykonywania jego instrukcji, najczęściej pod pretekstem konieczności "ochrony środków na koncie".