ChatGPT w Samsungu. Narobili sobie kłopotów

Jak podaje tomshardware.com, inżynierowie Samsunga wykorzystywali ChatGPT m.in. do tworzenia szybkich poprawek kodu źródłowego, wklejając go w aplikacji, co oznaczało wyciek danych poza firmę. To jednak nie wszystko. Firma odnotowała do tej pory trzy przypadki wykorzystania sztucznej inteligencji w sposób, który doprowadził do wycieku danych. Wszystko to wydarzyło się w bardzo krótkim okresie, bo w ciągu zaledwie 20 dni.