ChatGPT skuteczniejszy od weterynarzy. Właściciel psa zachwycony

Suczka Sassy to border collie, która do niedawna zmagała się z tajemniczą anemią. Pierwszy z weterynarzy, którzy mieli okazję zająć się jej przypadłością, przeprowadził serię testów diagnostycznych. Niestety, ich wyniki niczego nie wykazały. Infekcja, której poszukiwał specjalista nie została namierzona, a zaproponowana terapia zaszokowała właściciela. Pomocny okazał się dopiero ChatGPT.

Jak czytamy na Twitterze właściciela czworonoga, jego pies zapadł na chorobą immunologiczną określaną jako IMHA. Jest ona trudna do zdiagnozowania, ponieważ powracająca anemia jest tylko jednym z wielu objawów. Nie jest to wyjątkowo rzadka przypadłość, ale domowym czworonogom dużo częściej zdarzają się infekcje.

Pierwszy z weterynarzy, do których trafiła Sassy, właśnie tego schorzenia zaczął poszukiwać. Problem w tym, że badania niczego nie potwierdziły, a specjalista postanowił spróbować autoterapii. Piesek miał spróbować poradzić sobie z domniemaną infekcją samodzielnie. Tego nie zaakceptował właściciel czworonoga i udał się do innego weterynarza.

Powodów, dla których ChatGPT poradził sobie lepiej niż kolejni weterynarze, jest kilka. Przede wszystkim całą brudną robotę wykonali za niego ludzie. To oni zwrócili uwagę na część objawów i określili kierunek badań. Ich wyniki ChatGPT dostał na tacy, co ograniczyło możliwość błędu.

Fakt, że uznał on terapię antybiotykową za nieskuteczną, nie robi też z niego diagnosty. Wręcz przeciwnie, ponieważ ostatecznie lek ten stał się wskazaniem do prawidłowej interpretacji wyników badań. Weterynaria i medycyna to w pewnym sensie brutalne dziedziny wiedzy. Poprawnym postępowaniem w ich obszarze bywa wdrożenie leczenia na próbę, a właściciel chorującego psiaka nie bierze tego pod uwagę w swojej opowieści

W konsekwencji AI może ratować życie zwierząt i ludzi. Oferuje bowiem obniżenie kosztów badań podstawowych, a jej powszechne stosowanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy choroby będą diagnozowane dużo wcześniej. Leczenie będzie więc mniej uciążliwe, tańsze i bardziej dostępne. Nie zrobi tego jednak ChatGPT, ponieważ jest on wyszukiwarką informacji. Zapytanie go dlaczego boli nas głowa jest porównywalne ze wstukaniem takiego zapytania w wyszukiwarkę Google. Tak, to może być nowotwór, ale taką diagnozę wydać może tylko lekarz na podstawie wyników badań.