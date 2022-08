Chciał oddać dysk do serwisu. Kazali mu zniszczyć go wiertarką lub młotkiem

Zwrot dysku SSD może być delikatnym procesem, niosącym ze sobą pewne obawy o bezpieczeństwo danych, które zostały na nim zapisane. Pewien użytkownik, a zarazem dziennikarz niemieckiego serwisu Igor's Lab odkrył dość niekonwencjonalną politykę RMA upoważniającą do wymiany lub naprawy towaru. Podczas próby zwrotu swojego dysku SSD Samsung 980 Pro, został poproszony przez niemiecki oddział firmy o jego zniszczenie przy pomocy wiertarki lub młotka.

Na tym etapie doszło do korespondencji telefonicznej między Samsungiem a klientem i choć szczegóły nie są znane, można jedynie przypuszczać, że był to wyjątkowy przypadek, w którym klient przechowywał na umierającym dysku bardzo wrażliwe dane. Po przedstawieniu pisemnego wyjaśnienia, dlaczego dysk nie mógł zostać zwrócony w takim stanie, użytkownik odkrył nietypową politykę zwrotu.

Zgodnie z korespondencją od Samsunga, klient został poproszony o "wywiercenie dziur w dysku SSD lub rozbicie go młotkiem", jednocześnie dostarczając dowód w postaci zdjęcia lub filmu potwierdzający zniszczenie jednostki. Chodziło o to, aby fizycznie uniemożliwić dostęp do danych, zapewniając tym samym ich całkowitą ochronę.