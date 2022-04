"DPD dostawa" na WhatsAppie. Taka metoda nie istnieje

Często wykorzystywana jest do tego zmyślona "DPD dostawa". Link w rzeczywistości prowadzi do fałszywego serwisu płatności, gdzie wyłudzane są dane logowania do banku lub pełne dane karty płatniczej. Login czy hasło przekazywane są wprost w ręce atakujących, którzy następnie logują się do banku ofiary i kradną pieniądze z konta.