Dzwonią z numeru 618851999. To nie bank, a zasadzka

Sprawdziliśmy numer 618851999 w wielu bazach i okazuje się, że w większości ma on negatywne oceny. Komentujący twierdzą, że domniemany konsultant próbował wyłudzić od nich dane do logowania lub inne poufne informacje. "Uwaga! To NIE jest numer Santander! Podszywa się pod bank, ale że pytał o dziwne dane do logowania, to się rozłączyłem i zadzwoniłem do Santandera. Nie mają takiego numeru w bazie, tylko bardzo podobny! To oszustwo wyłudzanie danych logowania" – czytamy w jednym z komentarzy, jednak podobny wydźwięk ma większość opinii.