Wyszukujesz w Google? Pułapki czyhają już w pierwszych wynikach

Zdecydowanie większe pole manewru w zakresie ścigania i wykrywania fałszywych reklam mają producenci, pod których podszywają się oszuści. Mogą oni skorzystać z fachowej wiedzy agencji marketingowej, a także różnego rodzaju profesjonalnych narzędzi do monitorowania reklam. Co zresztą robią, by chronić własną reputację.