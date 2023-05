Dzwonią z numeru 451400449. Nie rozmawiasz z człowiekiem

Telefony od telemarketerów czasem bywają męczące. Jeśli jednak rozmawiamy z człowiekiem, dość łatwo jest dojść do porozumienia i poinformować go o tym, że nie chcemy, aby więcej kontaktował się z nami w danej sprawie. Gorzej jest, gdy mamy do czynienia z tzw. automatycznym telemarketerem. Takie rozmowy mogą trwać wieki.