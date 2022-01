Fan Snoop Dogga zapłacił 450 tys. dolarów... aby być jego sąsiadem w metaverse

Metaverse to cyfrowa przestrzeń, w której świat rzeczywisty i wirtualny zbiegają się w wizję rodem z science fiction. Odkąd Mark Zuckerberg zapowiedział prace nad własną wersją metaverse, kolejne firmy zaczęły dołączać do tego rozpędzonego pociągu, wypełnionego po brzegi NFT, kryptowalutami i innymi wirtualnymi przedmiotami.

Wraz ze wzrostem popularności metaverse , do gry wkraczają również gwiazdy, które mają nadzieję zarobić na rosnącym szaleństwie. Jedną z nich jest Snoop Dogg, który stał się inwestorem technologicznym. W zeszłym miesiącu raper uruchomił na platformie The Sandbox własne metaverse o nazwie Snoop Verse.

Raper po raz pierwszy zetknął się z metaverse we wrześniu 2021 roku po tym, jak ogłosił, że będzie budował swój własny wirtualny świat na platformie Sandbox. W komunikacie prasowym Snoop powiedział: "Zawsze szukam nowych sposobów łączenia się z fanami, a to, co stworzyliśmy w The Sandbox, to przyszłość wirtualnych spotkań, dropów NFT i ekskluzywnych koncertów".