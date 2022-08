Pracownicy Google’a mają dość. Domagają się ochrony użytkowniczek

Kontrowersje wokół Google Maps. To przez fałszywe kliniki aborcyjne

Alphabet Worker's Union wystosował petycję adresowaną do CEO Alphabetu, Sundara Pichai’ego . Jej autorzy domagają się daleko idących zmian, powołując się zbiór wartości przyjęty przez Google’a. Treść petycji udostępniło oficjalne konto związku na Twitterze:

Google zobowiązało się, że zwróci swoim pracownicom koszty związane z podróżą do innego stanu i dokonaniem tam zabiegu aborcji. Program już działa, ale jest ograniczony do osób zatrudnionych na pełen etat. Alphabet Worker's Union domaga się rozszerzenia tych benefitów na wszystkich pracowników oraz współpracowników firmy . Związek chce też, żeby Google przestał lobbować polityków i utworzył zespół złożony z pracowników i menadżerów, który zajmie się implementacją zmian.

Jednak najciekawszym postulatem Alphabet Worker’s Union jest zapewnienie prywatności wszystkim użytkowniczkom, które korzystają z wyszukiwarki do znalezienia informacji dotyczących bezpiecznej aborcji. Zdaniem związkowców są one narażone na dezinformację oraz wykorzystywanie danych osobowych przeciwko ich interesom zdrowotnym, co ma być rezultatem działania algorytmów Google’a oraz osób wspierających ruch pro-life.