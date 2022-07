Google usunie część twojej historii lokalizacji. Chodzi o prywatność

W efekcie do użytkowników usług Google trafiają więc już ostrzeżenia e-mail, w których Google tłumaczy kiedy dane zostaną usunięte i co można zrobić, by zapisać je na przyszłość. Redakcyjny przykład to powiadomienie z 19 lipca o usunięciu danych 1 września. Użytkownik w tym przypadku dostał więc ponad miesiąc na ewentualne działania.