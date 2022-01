Kupili Diunę za 2,66 mln euro. Myślą, że mają prawa autorskie do powieści

Diuna zakupiona przez fanatyków NFT – kolektyw o nazwie SpiceDAO – to w rzeczywistości unikatowy storyboard, którego producentem jest Michel Seydoux. Miał on zostać wykorzystany w ekranizacji książki wyreżyserowanej przez Alejandra Jodorowskiego. Ostatecznie film nigdy nie powstał, a książka stała się drogocennym artefaktem.

Pod koniec zeszłego roku wspomniana Diuna została wystawiona w domu aukcyjnym Christies. Warto podkreślić, że cena początkowa wynosiła 25 tys. euro. To niebywałe, że finalnie książka poszła za 100 razy więcej, ale najdziwniejsze jest to, że kupujący wydają się wierzyć, że posiadanie wczesnej kopii przeboju sci-fi o kosmicznych robakach daje im prawa autorskie do powieści i mogą zrobić z nią, co tylko zechcą.

Gdyby tego było mało, w jego planie jest mowa o kupnie książki, przerobieniu jej na pliki JPG, a następnie spaleniu, co oznacza, że "jedynymi egzemplarzami" pozostaną właśnie cyfrowej obrazki. Autor pomysłu uważa, że zwiększyłoby to wartość łańcucha NFT jako jedynej legalnej kopii książki i byłoby "niesamowitym chwytem marketingowym". Mogłoby to nawet stanowić okazję do sprzedaży filmu wideo przedstawiającego spalenie książki jako NFT. Co ciekawe, ktoś ich najwyraźniej uprzedził, bo zawartość książki już od kilku lat znajduje się w sieci.