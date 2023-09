Laptopy dla czwartoklasistów. Wiadomo, kiedy uczniowie je dostaną

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów to jeden z programów, którymi rząd dość głośno się chwali. W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają łącznie 394346 komputerów. Na potrzeby realizacji programu wydana zostanie istotna suma, tj. 1,18 mld zł.

Pierwsi uczniowie już otrzymali darmowe komputery od rządu. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, jednym z pierwszych miejsc w Polsce, gdzie laptopy zostały przekazane uczniom klas czwartych, było miasto Otwock. Urządzenia sukcesywnie przekazywane będą uczniom szkół podstawowych w kolejnych polskich miastach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Laptopy dla czwartoklasistów. Kiedy będą dostarczone?

Z najnowszych informacji wynika, że do końca grudnia 2023 r. komputery mają trafić do wszystkich uczniów klas czwartych w Polsce. Ministerstwo cyfryzacji będzie dokonywać zakupu laptopów centralnie, co roku, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku. Informacje na temat liczby uczniów będą musiały być przekazane przez szefa resortu do jego pracowników do 31 marca 2023 r. W kolejnych latach laptopy będą przekazywane uczniom do 30 września danego roku.

Komputery, które otrzymają uczniowie, będą miały zainstalowany system operacyjny i dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego, a także do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników. Sprzęt będzie objęty 36-miesięcznągwarancją.

Nowy sprzęt będą mogli pozyskać też nauczyciele. Otrzymają oni bony o wartości 2,5 tys. zł, które można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego. Bony w pierwszej kolejności trafią do nauczycieli uczących w klasach IV-VIII.

Laptopy dla uczniów - dlaczego od czwartej klasy?

Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że laptopy trafiają do uczniów klas czwartych, ponieważ to wtedy rozpoczynają się zajęcia z informatyki (zamiast realizowanej wcześniej edukacji informatycznej). Jest to też czas, w którym uczniowie mają mieć potrzebę korzystania ze sprzętu komputerowego podczas realizacji podstawy programowej z innych przedmiotów.

"Od IV klasy realizowane jest rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów w ramach podstawy programowej na różnych zajęciach, lekcjach przedmiotowych. Nauczyciele będą mogli ustandaryzować scenariusze lekcji wykorzystując równy dostęp do sprzętu tej samej jakości wszystkich uczniów klas IV" - wskazało Ministerstwo Cyfryzacji.

Laptopy dla czwartoklasistów. Czy można sprzedać sprzęt?

Rodzice, na których ręce przekazane zostaną laptopy, nie będą mogli podjąć żadnych czynności rozporządzających sprzętem przez pięć lat od przyjęcia go na własność. Oznacza to, że nie będzie można go udostępniać osobom trzecim, wypożyczać ani sprzedać w tym czasie. Dodatkowo rodzice zobowiązują się do nieusuwania wzorów graficznych i symboli dotyczących promocji realizowanego wsparcia, które wynika z ustawy. Ponadto rodzic jest zobligowany do okazania sprzętu w siedzibie szkoły, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl