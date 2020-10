BenQ TK810 - projektor 4K HDR z funkcjami SmartTV do zastosowań domowych

Kilka tygodni temu rozpocząłem testy kolejnego już projektora marki BenQ. Mając za sobą recenzje takich modeli jak W1700, W2700, W3000 oraz mobilną wersję BenQ GV1, nadeszła pora na nowy model, który w połowie tego roku zagościł na sklepowych półkach. Oczywiście mam na myśli tytułowy BenQ TK810, który na tle konkurencji wybija się rozdzielczością obrazu 4K wraz z aktywnym podbiciem kolorów HDR oraz mocną lampą o jasności aż 3200 lumenów. By tego nie było mało, producent wyposażył swoje urządzenie w dużą ilość portów i zaimplementował w nim znane funkcje SmartTV.

Budowa i wykonanie

Urządzenie otrzymałem w dedykowanym kartonie, w którym oprócz wypełnienia transportowego, znalazłem pilota oraz kabel zasilający. Nieodłącznym elementem jest również woreczek z instrukcją obsługi oraz dołączoną płytą CD z programem na PC. Biorąc pod uwagę, że urządzenie miało mi domyślnie służyć jako projektor do treści bezprzewodowych, starałem się skupić na jakości obrazu w przesyle bezprzewodowym, całkowicie rezygnując z okablowania. Przynajmniej w teorii ...

Otrzymujemy zatem urządzenie wykonane bardzo starannie, bez widocznych uszczerbków czy zniekształceń na obudowie. Nie uświadczymy na niej żadnych odstępstw od normy, ostrych krawędzi lub niespasowanych elementów. Producent przyzwyczaił nas bowiem do wysokiej jakości swoich produktów i także w tym przypadku nie mamy się do czegokolwiek doczepić. Otrzymujemy więc prostokątne urządzenie, w całości obudowane tworzywem sztucznym, wysokiej jakości.

Na froncie projektora znajduje się lampa, oferująca światło o jasności 3200 lumenów, wedle producenta wystarczająca na około 4000 godzin w trybie normalnym, a około 10.000-15.000 w trybach oszczędzania energii. Biorąc pod uwagę ten najmniejszy przebieg, wciąż możemy liczyć na około 166 dni ciągłego oglądania. To jak zwykle fenomenalny wynik, choć dla prawdziwego kinomana, każde ograniczenie zawsze będzie do złamania.

Po bokach urządzenia producent zainstalował specjalne wywietrzniki, służące do sprawnej cyrkulacji powietrza i chłodzeniu wewnętrznych komponentów. Patrząc na urządzenie od przodu, prawa strona zasysa chłodne powietrze a lewa wypuszcza te nagrzane przez urządzenie - zbliżają się zimniejsze dni, także i taki wylot zapewni nam odpowiednie przygotowanie do mroźnej zimy :)

Front urządzenia został wyposażony w dwie strefy. Pierwsza z nich, ulokowana tuż przy lampie, to układ sterujący wielkością obrazu oraz ewentualnego ostrzenia manualnego. Nieco niżej znajduje się panel nawigacyjny wraz z najważniejszymi przyciskami funkcyjnymi. Są tak również specjalne kontrolki, odpowiadające za informowanie o stanie urządzenia, temperaturze czy przegrzaniu lampy. Do zestawu dodano intuicyjny pilot, dzięki któremu łatwiej będzie nam nawigować w urządzeniu, a także wydawać proste komendy dzięki inteligentnemu asystentowi.

Na tylnym panelu znajdziemy jeden głośnik o mocy 5W, który w zupełności wystarczy, by dostarczyć nam kinowego standardu podczas oglądania filmów, słuchania muzyki czy grania. Przy dolnej krawędzi znajduje się wejście na kabel zasilający a tuż nad nim wysepka z portami wejścia. Producent wyposażył projektor w wiele wejść, umożliwiając odtwarzanie treści z wielu źródeł, także bezprzewodowych. Istnieje więc możliwość przesyłania obrazu z komórki, telefonu, urządzeń mobilnych, a także z sieci domowej.

Na spodzie znajdziemy specjalne wejścia montażowe do zainstalowania projektora pod sufitem lub na listwie ściennej. Regulowane nóżki umożliwią nam także prostą instalację na powierzchniach płaskich, odpowiednio dostosowując wysokość wyświetlanej treści pod powierzchnię płaską - ścianę, ekran.

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz - DLP

Rozmiar obrazu - od 30 do 300 cali

Rozdzielczość - 4K UHD (3840 x 2160)

Jasność - 3200 lumenów

Głośnik - komorowy 1x 5W

Złącza - 2x HDMI, 2x USB-A, 1x USB-miniB, 1x mini-jack 3,5 mm, 1x RS232, 2x odbiornik podczerwieni, blokada bezpieczeństwa

Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi, Bluetooth

Zasilanie - AC 100V ~ 240V (50/60Hz)

Pobór mocy - od 280W do 350W (zależne od trybu pracy)

Generowany hałas - 32/30dBA (Tryb cichy)

Wymiary - 380 x 127 x 263 mm

Waga - 4,2 kg

Pierwsze uruchomienie

Gdy tylko projektor do mnie zawitał na testy, został natychmiast oddelegowany do pracy. Jestem bowiem z tego rodzaju testerów, którzy jak wyjmują technologię z pudełka, ma ona od razu być gotowa do pracy. We wcześniejszych recenzjach, katowałem owe urządzenia, sprawdzając jak poradzą sobie na ... żółtej oraz zielonej ścianie. Wiem, jestem świadomy, że kinomanom technologicznym bardziej zależy na jakości przy białym ekranie, ale ja mam bardziej złożone wymagania. Dla mnie projektor w 2020 roku powinien dać sobie radę na każdej powierzchni, nawet posiadającej inny kolor lub gramaturę tynku.

Szybkie podłączenie do prądu, HDMI pod nowego lapka i startujemy. W warunkach domowych całkowicie pozbawionych łączności bezprzewodowej, postawiłem na platformę Netflix Offline. Ku mojemu zdziwieniu jakość obrazu była nader zachwycająca. Jakość obrazu, odwzorowanie barw, ostrość krawędzi, płynność ... działają one na bardzo wysokim poziomie. Nie byłem rozczarowany jakością wyświetlanego obrazu, choć podkład na którym odbywała się projekcja, mocno wykraczał ponad normy. Zresztą zobaczcie sami :)

Wrażenia z użytkowania

Możliwe jest także odtwarzanie treści z dysków przenośnych lub bezprzewodowo - po sieci korzystając z opcji Smart TV. Urządzenie dostarcza nam wiele programów wbudowanych typu Netflix, ale daje również możliwość samodzielnego ich wyboru i instalacji. Jeżeli odpowiednio skonfigurujemy sieć bezprzewodową, będziemy w stanie transmitować na projektorze to, co robimy na komputerze lub udostępniając po Wi-Fi, cyfrowe treści multimedialne.

Na jakość dźwięku nie mam co narzekać, gdyż w kluczowych momentach - przy dobrze nastrojonych głośnikach, w ogóle odcinamy się od hałasu generowanego przez urządzenie. Przy przeglądaniu treści nieruchomych, do uszu dochodzi nieznaczny hałas generowany przez wentylatory, ale w ogólnym rozrachunku, nie przeszkadzają one podczas korzystania z projektora. Tym razem odpuściłem sobie granie na projektorze, choćby z racji tego, że od miesiąca, bardzo mocno testuję mojego nowego laptopa biurowego, choć nie ukrywam ... partyjka w Broforce musiała być i to za dnia! :)

Podsumowanie

Nie ukrywam, że dwutygodniowe testy projektora tej klasy to dla mnie wciąż za mało by poznać jego szczególne zalety oraz odkryć wady. Przez okres testów doszedłem jednak do wniosku, że otrzymujemy urządzenie kompletne do oglądania filmów i korzystania z domowych multimediów. Największą zaletą projektora wcale nie jest niesamowity obraz 4K HDR a mocne, jasne światło, oferujące dobrej jakości obraz nawet za dnia. Na tę chwilę BenQ TK810 kosztuje około~5600 zł*, co dla większości może być ceną mocno wygórowaną, ale należy pamiętać, jak dobre parametry otrzymujemy przy zakupie tego sprzętu. Polecam :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.