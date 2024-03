mObywatel 2.0 dostanie nowe funkcje. Jest lista

Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą samodzielnie śledzić, jakie funkcje już trafiły do programu, które są w trakcie tworzenia, a jakie zaplanowano na bardziej odległą przyszłość. Pozwala to zorientować się, czy możliwości mObywatela niedługo sprostają wymaganiom danej osoby i być może dzięki temu zdecyduje się zainstalować program. Mimo to warto pamiętać, że mObywatel już teraz oferuje wiele cennych opcji.