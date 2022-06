Monitor 27 cali do 2000 zł. Zobacz, na co zwrócić uwagę

Niektórzy zastanawiają się czy warto inwestować w bardziej zaawansowany monitor. Przykładowo, czy może być tak, że faktycznie okaże się lepszy do gier? Przede wszystkim dobrze podkreślić, że bardzo wiele zależy od potrzeb konkretnego użytkownika. Nie każdy potrzebuje monitora do gier z wyższej półki, ale ci którzy traktują kwestię rozrywki elektronicznej poważnie, często doceniają tego typu sprzęty i twierdzą, że gra im się bardziej komfortowo.

Szukając nowego monitora o przekątnej 27" w cenie do 2000 zł, warto zwrócić uwagę na parę rzeczy. Oczywiście na rynku jest mnóstwo urządzeń o zróżnicowanych parametrach, lecz miłośnicy gier z reguły zainteresują się częstotliwością odświeżania, bo gdy chcą grać w tytuły wymagające szybkiego reagowania, będzie im trochę łatwiej. Istotny jest również czas reakcji, ale może lepiej omówić to wszystko na wybranym przykładzie.

Monitor LG UltraGear 27GP850

Monitor gamingowy to dla wielu osób niezwykle ważny zakup. Jest tak, ponieważ gdy zainwestujemy większą kwotę w wydajny komputer, to chcemy wyświetlać obraz na czymś równie dobrym. Przykładem ciekawego monitora do gier może być LG UltraGear 27GP850, ponieważ to sprzęt wyróżniający się m.in. matrycą Nano IPS, co stanowi technologię LG pozwalającą uzyskać lepsze kolory. Przekątna ekranu 27" mieści się w rozmiarze, który wciąż można uznać za optymalny do gier. Chodzi o to, że nie jest to przesadnie wielki wyświetlacz, w związku z czym da się z łatwością objąć go wzrokiem, a oczy nie muszą wędrować po ekranie. Oczywiście tego typu aspekty mają znaczenie głównie dla tych miłośników gier, którzy bardzo poważnie traktują kwestie sieciowych rozgrywek i chcą mieć przewagę pod każdym możliwym względem.

Źródło zdjęć: © LG Monitor LG UltraGear

Monitor LG UltraGear 27GP850 charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 165 Hz oraz 180 Hz po podkręceniu. Producent zaznacza, że aby podkręcić parametry do 180 Hz, niezbędne jest posiadanie karty graficznej ze złączem DisplayPort 1.4. Wysokie odświeżanie w połączeniu z krótkim czasem reakcji wynoszącym 1 ms, to w efekcie końcowym bardzo dobre warunki do ogrywania szybkich gier. Wielu graczy jest zdania, że tego typu parametry przekładają się na szansę uzyskania lepszych osiągów w tytułach wymagających refleksu.

Obecność AMD FreeSync Premium oraz Nvidia G-Sync to z kolei gwarancja dobrej prezentacji wyświetlanego obrazu, przez co należy rozumieć niwelowanie niechcianego rwania obrazu (screen tearing). Uniknięcie niepożądanych efektów jest możliwe dzięki synchronizacji obrazu generowanego przez kartę graficzną z klatkami obrazu odświeżanego przez monitor. Kupując nowy monitor do gier dobrze jest zwrócić uwagę na zgodność z tymi technologiami. Podsumowując, LG UltraGear 27GP850 ma rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, pozwala na płynną rozgrywkę i jest dobrym kandydatem na sprzęt do gier. Cena tego modelu znajduje się na poziomie około 1500 zł.

Monitor Acer Nitro VG272Xbmiipx

Źródło zdjęć: © Acer Acer Nitro VG2

Kolejnym ciekawym przykładem może być Acer Nitro VG272Xbmiipx. Ma przekątną ekranu 27", rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD), częstotliwość odświeżania ekranu 240 Hz, czas reakcji 1 ms, proporcje 16:9. Matryca IPS pozwala uzyskać lepsze kolory, a zgodność z Nvidia G-Sync eliminuje rozrywanie obrazu (screen tearing). Jeśli weźmie się pod uwagę także certyfikat DisplayHDR 400, co jest równoznaczne m.in. z odwzorowaniem kolorów z dużą dokładnością, to Acer Nitro VG272Xbmiipx można uznać za całkiem interesującą opcję. Cena to około 1400 zł.

Monitor AOC CQ27G2U

Źródło zdjęć: © AOC Monitor AOC CQ27G2U

Trzeci przykład to monitor gamingowy AOC CQ27G2U z zakrzywionym ekranem. Przekątna to oczywiście 27", zastosowano matrycę typu VA, rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 pikseli (WQHD), proporcje to 16:9, częstotliwość odświeżania ekranu jest na poziomie 144 Hz, a czas reakcji wynosi 1 ms. Nie zabrakło też obsługi FreeSync, dzięki czemu użytkownik może się cieszyć adaptacyjnym synchronizowaniem obrazu generowanego przez kartę graficzną z odświeżaniem monitora. Cena jest na poziomie około 1300 zł.