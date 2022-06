Monitor 49 cali. Jaki będzie dobry?

Rzućmy okiem na parę przykładowych 49-calowych monitorów, które mogą być idealnym narzędziem do pracy, ale również do spędzania wolnych chwil na graniu w gry.

Monitor o przekątnej ekranu 49 cali może być naszym oczkiem w głowie. Dlaczego niektórzy tak bardzo cenią sobie zakrzywione ekrany (1800R) o proporcjach obrazu 32:9? Jest tak między innymi dlatego, że pozwala to na uzyskanie bardzo przyjemnych wrażeń płynących z grania w gry. Dodatkowo osoby wykorzystujące takie monitory do zastosowań biurowych, często są zadowolone ze zwiększonego stopnia wydajności, który będzie efektem m.in. poprawionej ergonomii oraz przestrzeni roboczej. Jakby tego było mało, w sprzęcie Acer Nitro EI491CRP zastosowano jeszcze ZeroFrame, czyli prawie bezramkową konstrukcję.

Znalazło się tu również miejsce dla AMD FreeSync 2, technologii synchronizacji obrazu mającej spore znaczenie dla miłośników szybkich gier. FreeSync niweluje tak zwane rwanie obrazu lub po prostu screen tearing. Wszystko dzięki adaptacyjnemu synchronizowaniu obrazu generowanego przez kartę graficzną z odświeżaniem monitora. Jeżeli natomiast chodzi o częstotliwość odświeżania, to w Acer Nitro EI491CRP wynosi 144 Hz, a czas reakcji jest na poziomie 4 ms (GTG). Nie najgorsze parametry do grania w gry, chociaż niektórzy zapewne preferowaliby 1 ms. Podsumowując, ten sprzęt o rozdzielczości 3840 x 1080 pikseli jest naprawdę ciekawą propozycją na duży monitor. Cena znajduje się w okolicach 4000 zł.

Bestia a nie monitor! Mniej więcej tak mogą wyglądać reakcje niektórych ludzi, którzy zobaczą sprzęt o gabarytach Samsunga Odyssey G9 . Co ciekawe, został zaprojektowany z myślą o graniu w gry, w związku z czym jego parametry są naprawdę imponujące. Przede wszystkim czas reakcji to zaledwie 1 milisekunda, a częstotliwość odświeżania ekranu to aż 240 Hz. Można powiedzieć, że to monitor do zadań specjalnych. Oczywiście nie zabrakło obsługi G-Sync i FreeSync Premium Pro, więc nie trzeba się martwić rozrywaniem obrazu.

Były już niezłe monitory do gier, więc teraz można jeszcze zerknąć na przykład urządzenia przeznaczonego raczej do codziennego przeglądania internetu oraz pracy. Dell U4919DW to interesujący kandydat do takich zastosowań, bo przekątna 49" i proporcje 32:9 dają niezłą ergonomię. Zakrzywiony ekran (3800R) o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli pozwala uzyskać bardzo ostry obraz. Dodatki w postaci redukcji migotania oraz filtrowania niebieskiego światła zmniejszają zmęczenie oczu podczas długich sesji przy wyświetlaczu. Jeżeli natomiast chodzi o częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz i czas reakcji 5 ms, jest to odpowiednie do zwykłych zastosowań, lecz fani bardzo dynamicznych gier mogą odczuć niedosyt. Sprzęt da się znaleźć w okolicach ceny 6000 zł.