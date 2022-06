Monitor gamingowy 4K. Zobacz, na co zwrócić uwagę

Jaki monitor 4K do gier? Czy monitory 4K do gier są dobrym pomysłem? Jak to z reguły bywa, wszystko zależy od paru rzeczy.

Prawie każdy dojdzie do wniosku, że ostrzejszy obraz może być czymś pozytywnym. Kto by nie chciał dostrzegać większej ilości szczegółów? Niestety zakup gamingowego monitora 4K nie jest dla każdego. Najlepiej jeśli dysponujemy mocnymi podzespołami komputerowymi, które nie będą miały problemów z generowaniem obrazu 4K w odpowiednio wysokim przedziale klatek na sekundę, a jeśli nam na tym zależy, to przy okazji również z dostatecznie wysokimi ustawieniami graficznymi. Ponadto w przypadku kiedy lubimy wymagające i szybkie gry, warto skupiać się nie tylko na samej rozdzielczości, ale również na częstotliwości odświeżania ekranu.

Wysokie odświeżanie ekranów jest lubiane przez wielu miłośników gier, ponieważ bardziej dynamiczne tytuły z reguły wymagają naprawdę błyskawicznych reakcji, natomiast wysoka częstotliwość odświeżania w teorii przekłada się na możliwość szybszego odpowiadania na to, co dzieje się na ekranie. Jak jest w praktyce? Z pewnością może to mieć pozytywny wpływ na wyniki sieciowych potyczek, ale monitor za nas nie wygra i niezbędne są również odpowiednie umiejętności. Przy okazji warto jeszcze dodać, że najlepiej gdy monitor do gier cechuje się niskim czasem reakcji, najlepiej w okolicach 1 milisekundy.

Monitor 4K LG 27GP950–B

Przykładem całkiem ciekawego monitora 4K (3840 x 2160) do gier będzie model o nazwie LG 27GP950–B. Przekątna 27" jest uznawana za dobrą do rozrywki elektronicznej, bo taki ekran wciąż można w całości objąć wzrokiem. W przypadku tych znacznie większych wzrok musi już wędrować z miejsca na miejsce. Oczywiście tego typu rzeczy mają znaczenie dla graczy, którzy są bardzo zainteresowani rywalizacją i osiąganiem zwycięstw. Jeśli ktoś gra na spokojnie i wyłącznie dla przyjemności, wtedy raczej nie przejmuje się takimi smaczkami (mimo tego warto było o tym wspomnieć).

Monitor LG 27GP950–B charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz oraz 160 Hz po podkręceniu. Czas reakcji wynosi 1 ms, zastosowana matryca to Nano IPS (lepsze kolory), nie zabrakło też FreeSync Premium Pro oraz Nvidia G–Sync, co pozwala uniknąć brzydko wyglądającego rozrywania obrazu. Cena tego monitora 4K do gier znajduje się w okolicach 4000 zł.

Monitor 4K Acer Predator XB3

Źródło zdjęć: © Acer Acer Predator XB3

Kolejna ciekawa propozycja na gamingowy monitor 4K (3840 x 2160) to Acer Predator XB3 z matrycą IPS. W modelu, który nas zainteresował przekątna ekranu to 31,5", lecz da się znaleźć również inne warianty. Wysokie odświeżanie na poziomie 144 Hz w połączeniu z czasem reakcji 1 ms to dobra kombinacja do gier. Certyfikat VESA DisplayHDR 400 ma być gwarancją świetnego kontrastu i dobrych kolorów. Oczywiście w sprzęcie do gier nie mogło zabraknąć także Nvidia G–Sync, chroniącego przed tzw. screen tearing. Pozytywny efekt jest uzyskiwany przez adaptacyjne synchronizowanie obrazu generowanego przez kartę graficzną z odświeżaniem monitora. Acer Predator XB3 da się znaleźć w cenach na poziomie około 4500 zł.

Monitor 4K MSI Optix MPG321UR–QD

Przekątna ekranu 32", rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, matryca IPS, certyfikat VESA DisplayHDR 600, Rapid Boost, redukcja migotania, obsługa Nvidia G–Sync, przełącznik KVM (łatwe podpięcie do wielu urządzeń), a do tego jeszcze efektowne podświetlenie o nazwie Mystic Light, dzięki czemu można uzyskać wyjątkowy klimat w pokoju. Sporo przydatnych funkcji w połączeniu z częstotliwością odświeżania 144 Hz i czasem reakcji 1 ms to niemal gwarancja dobrej kandydatury na gamingowy monitor 4K. Nie każdemu spodoba się cena, ponieważ jest to zakres z okolic 5500 zł. Na szczęście wybór na rynku jest całkiem duży i zawsze można znaleźć coś idealnego pod swoje potrzeby.