Monitory 2K do 2000 złotych. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

HP X32 może być całkiem ciekawą propozycją na monitor 2K do 2000 zł, ponieważ cena tego sprzętu znajduje się w okolicach 1300 zł. Co można tu uznać za cechy stanowiące zachętę do ewentualnego zakupu? Oczywiście urządzenie sprawdzi się w zwykłej pracy biurowej i przeglądaniu internetu, ale gdyby się okazało, że interesuje nas granie w gry, to kilka parametrów tego modelu może nas ucieszyć.