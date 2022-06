Monitory 2K do 1000 złotych. Zobacz, na co zwrócić uwagę

Ten sam model monitora w oczach jednej osoby może być dobry, a zdaniem drugiej będzie kiepski. Sporo zależy od indywidualnych preferencji, celów w jakich dany sprzęt jest kupowany. Jeżeli szukamy monitora 2K i chcemy podpiąć go do mocnego komputera, na którym zamierzamy odpalać sporo szybkich gier, wtedy najpewniej przyda nam się równie szybki monitor. Gracze z reguły cenią sobie wysoką częstotliwość odświeżania obrazu , a także krótki czas reakcji , szczególnie jeśli interesują ich gry wymagające refleksu. W takim wypadku obecność technologii FreeSync lub G-Sync ma spore znaczenie, bo adaptacyjna technologia synchronizacji przekłada się na minimalizowanie rozrywania obrazu.

Jeżeli natomiast szukamy monitora do oglądania filmów, surfowania po sieci, a także do codziennej pracy (np. w home office), to z reguły oczekiwania nie są aż tak wygórowane. Osoby zajmujące się obsługą różnych programów i przeglądaniem internetu, zwyczajnie nie będą miały potrzeby na odświeżanie obrazu, które przykładowo będzie na poziomie 144 Hz, 240 Hz i tak dalej.