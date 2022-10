Nowe Radeony już blisko. Oto jak będą wyglądać flagowce od AMD

Na początek warto zaznaczyć, że zdjęcia udostępnione przez użytkownika Twittera o nicku HXL przedstawiają próbki inżynieryjne, a nie finalny produkt. Wskazuje na to m.in. brak backplate i widoczne punkty do pomiaru napięcia na pcb.

Są to najpewniej próbki układów Radeon RX 7900 XT lub XTX i wygląda, że będą one korzystać z dotychczasowych wtyczek 8-pinowych, co w dobie problemów z wykorzystywaną przez Nvidię "płonącą wtyczką" 12VHPWR wydaje się dobrym ruchem.

AMD Radeon RX 7900 XT i ITX

Obydwa flagowce wedle dostępnych informacji będą się opierać na rdzeniu Navi31 wyprodukowanym w litografii 5 nm od TSMC niebędącym monolitem tylko składającym się z pary chipletów, co jest rewolucyjnym podejściem jak na karty graficzne. Mniejsze rdzenie są łatwiejsza, a co za tym idzie tańsze w produkcji od większych.

W przypadku większego układu zgodnie z wcześniejszymi przeciekami będziemy mieć do czynienia z 48 procesororami grup roboczych (WGP) co przełoży na 12288 procesorów strumieniowych. Karta będzie także dysponować 96 MB pamięci podręcznej Infinity Cache oraz co ciekawe będzie dysponować 384-bitową magistralą pamięci (wcześniej mówiono o wąskiej jak na flagowca 256-bitowej magistrali).

Dzięki niej z rdzeniem będzie połączone 24 GB pamięci GDDR6 od Samsunga (20 Gbps). Zapotrzebowanie na energię pozostaje nieznane, ale w przypadku pary wtyczek 8-pinowych mowa tutaj raczej o maksymalnie 375 W (300 W plus 75 W zapewniane przez złącze PCIe). Co ciekawe będzie to też pierwsza karta z XTX w nazwie od czasów ATI Radeon X1900 XTX z 2006 roku.

Z kolei Radeon RX 7900 XT będzie trochę obciętym układem do 42 WGP co przełoży się na 10752 procesorów strumieniowych. Ten wariant będzie miał też obciętą magistralę pamięci do 320-bitowej łączącej z rdzeniem 20 GB pamięci GDDR6 (20 Gbps). Mniej będzie też pamięci podręcznej Infinity Cache, ponieważ mowa tutaj o 80 MB. Można też zakładać, że pobór energii także będzie nieco niższy najpewniej w okolicach 300-350 W.

Nowości AMD zostaną zaprezentowane na konferencji w ten czwartek, a realna premiera ma wedle przecieków nastąpić w grudniu.

Przemysław Juraszek, dziennikarz dobreprogramy.pl