WhatsApp podnosi poziom prywatności. Nowa funkcja wychodzi z bety

Kiedy WhatsApp poinformował swoich użytkowników, że dzieli się informacjami na ich temat z Facebookiem, wiele osób zrezygnowało z aplikacji. Od tego czasu WhatsApp próbuje poprawić swój wizerunek i zapewnić użytkownikom większy poziom prywatności. Najnowsza aktualizacja to kolejny pomysł na odzyskanie zaufania.

Funkcja, która trafia teraz do wszystkich użytkowników pozwoli ukryć zdjęcie profilowe, dane o aktywności i status przed osobami spoza wskazanej listy. Do tej pory mogliśmy decydować o tym, kto będzie miał dostęp do prywatnych informacji, w ramach jeden z trzech grup: Wszyscy, Moje kontakty i Nikt.