Para zainfekowała komputery w Media Markt. Wykorzystała je do kopania kryptowalut

Policja aresztowała w Tarragonie w Hiszpanii kobietę i mężczyznę, którzy są oskarżeni o zhakowanie co najmniej 16 komputerów w oddziałach domu towarowego El Corte Inglés oraz MediaMarkt. Cyberprzestępcy instalowali na urządzeniach oprogramowanie Nicehash do wydobywania kryptowalut oraz aplikację Anydesk do zdalnego dostępu.