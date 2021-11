Oszustwo na PKN Orlen. Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą aplikację

CERT Orange ostrzega przed kolejnym oszustem, którego celem jest wyłudzenie wrażliwych danych. Tym razem oszuści za pośrednictwem Facebooka oferują wyjątkowo korzystne inwestycje. Posługując się profilem ze "słodkimi zwierzątkami" przekonują, że PKN Orlen ogłosił ekspansję, co oznacza, że każdy ma szansę zarobić na sprzedaży ropy i gazu do Europy. Wystarczy zainwestować 900 złotych, aby zarobić do 10 tys. złotych miesięcznie.