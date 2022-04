Rosja wyłączyła im Instagram. Teraz żądają, by Meta zapłaciła im 1 mld dolarów

Rada Blogerów działająca przy Radzie Federacji Rosyjskiej przygotowała i wysłała list ze skargą do firmy Meta, uznanej przez tamtejszy rząd za organizację ekstremistyczną i z tego względu zakazanej w Rosji. Poinformowała o tym Waleria Rytwina, założycielka rady blogerów, podczas spotkania przy okrągłym stole w Izbie Publicznej.

W swoim liście rosyjscy blogerzy domagają się odszkodowania w wysokości miliarda dolarów dla zablokowanych użytkowników i przedsiębiorców, którzy stracili główne źródło dochodów. Najwyraźniej jeszcze do nich nie dotarło, że to ich rząd zagwarantował im taki los. W zamian dostali alternatywę w postaci wspieranej przez rząd aplikacji Rossgram . Ten jednak wydaje się nie spełniać ich oczekiwań.

Ponadto blogerzy domagają się, aby administracja Mety publicznie przeprosiła obywateli Rosji. "Wypłacone odszkodowanie zostanie przeznaczone na wsparcie osób i podmiotów, które poniosły straty w wyniku bezprawnych działań firmy Meta Platforms Inc." – napisano w liście. Mało tego, jeśli Meta nie wypłaci odszkodowania i nie przeprosi blogerów, ci skierują sprawę do sądu. Wciąż jednak nie wiedzą, do którego – rosyjskiego czy amerykańskiego.