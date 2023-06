Jak bumerang powraca temat ustawy, której wynikiem ma być blokada treści dla dorosłych w internecie . Chodzi o ochronę małoletnich przed tak łatwym jak obecnie dostępem do pornografii, ale w mediach nie brakuje komentarzy wyrażających obawę o ograniczanie wolności tych pełnoletnich użytkowników sieci. Odniósł się do nich ostatnio minister cyfryzacji – tłumaczył, że wiele z tych tekstów to nic innego jak fake newsy.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński odniósł się przede wszystkim do dwóch zarzutów czy też obaw związanych z tym projektem ustawy. Przede wszystkim zdementował informację, jakoby blokada dostępu do treści dla dorosłych miała być domyślnie aktywna. Będzie ona opcjonalna – operator będzie musiał ją oferować, ale włączać będzie ją tylko na życzenie abonenta. Nie będzie więc sytuacji, w której użytkownik musi prosić operatora o "zgodę", bo chciałby pooglądać sobie porno.

Owszem, operatorzy mają zachęcać do decyzji o włączeniu takiej blokady, ale niczego nie mogą wymusić. Jeśli więc abonent nie chce tego typu zabezpieczenia, to tak naprawdę nie musi w tym zakresie niczego robić.

Minister Cieszyński na swoim Twitterze zwrócił zresztą uwagę na fakt, że większość dużych operatorów internetowych już teraz oferuje taką usługę. Co jednak istotne, czasem taka blokada jest dostępna wyłącznie odpłatnie – ustawa ma to zmienić. Równocześnie szef resortu cyfryzacji zaprzeczył także informacjom, według których ministerstwo cyfryzacji będzie mieć dostęp do bazy użytkowników z aktywną (lub zdjętą) blokadą dostępu do pornografii.