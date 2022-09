Serwis eFaktura zhakowany. I to dwukrotnie

Rządowy serwis eFaktura.gov.pl został zaatakowany przez hakerów . Być może nawet przez dwie osobne grupy. O całej sprawie poinformował serwis Niebezpiecznik. Wygląda na to, że ktoś postanowił wykorzystać polską stronę do pozycjonowania treści w wyszukiwarce Google.

Jak czytamy w Niebezpieczniku, treści, o których mowa, nie są widoczne na stronie głównej serwisu eFaktura, ponieważ zostały opublikowane w różnych podkategoriach. Mimo to jest ich naprawdę sporo. Zmienione zostały treści jednego użytkownika, który ma na swoim koncie blisko 700 wpisów. Część z nich jest nawet z zeszłego roku, lecz to nie musi oznaczać, że wtedy doszło do włamania - treści mogły zostać zmienione później lub zmieniono przypisane im daty.