Symbol na dowodzie osobistym. Nie każdy dokument taki ma

E-Dowód to dokument, który w praktyce jest kartą z wbudowanym układem elektronicznym, gdzie przechowywane są informacje o właścicielu dokumentu. Od 2021 roku, w układzie tym zapisywany jest również odcisk palca właściciela. Dzięki e-Dowodowi, można przyspieszyć wiele procedur urzędowych, a nawet korzystać z automatycznych bramek na lotniskach. Co więcej, e-Dowód można wykorzystywać z domu, za pomocą aplikacji eDO App .

Aplikacja eDO App korzysta z modułu NFC w telefonie, co czyni ją alternatywą dla odrębnego czytnika zbliżeniowego. Dzięki temu, osoba posiadająca e-Dowód może użyć swojego dokumentu oraz telefonu do potwierdzenia swojej tożsamości podczas załatwiania spraw urzędowych online. Może się to przydać choćby na potrzeby logowania do PUE ZUS lub do serwisu mObywatel, by zastrzec PESEL.