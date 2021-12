Telemarketerzy nie odpuszczają? Jest kilka sposobów na nich

Robocalls opanowały Polskę – pisaliśmy we wrześniu, wskazując najbardziej upierdliwą firmę, która "zatrudnia" robotycznych telemarketerów. Najczęściej chcą przekonać nas do zakupu modnej w ostatnim czasie fotowoltaiki . Często proponują również inwestycje w kryptowaluty . Nie ma już mowy o kołdrach, które w magiczny sposób sprawią, że będziemy spać jak niemowlę lub garnkach, w których potrawy przygotowują się same.

Kolejną bardzo popularną aplikacją do identyfikacji numerów dzwoniących do nas osób jest Truecaller. Szczególny nacisk kładzie na rozpoznawanie i ostrzeganie przed numerami spamowymi (telemarketerzy itp.). Potrafi nie tylko ostrzec nas o niechcianych numerach, ale także polecić i zasugerować nowe kontakty na bazie wspólnych znajomych. Co więcej, jeżeli jakiś numer nie jest oznaczony jako spam, a mamy co do tego wątpliwości, możemy go wyszukać ręcznie i rozwiać, bądź potwierdzić nasze wątpliwości. Dzięki współpracy z serwisem Yelp mamy dostęp do sporej bazy numerów telefonu firm, urzędów, lokali i zakładów usługowych.