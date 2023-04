Testy AMD Radeon 780M. Zintegrowany układ imponuje wydajnością

Procesory AMD Ryzen 7040HS (Phoenix) zadebiutowały na początku roku, producenci już przygotowali pierwsze laptopy z takimi układami, ale ciągle czekamy na dostępność sprzętu w sklepach. Według najnowszych informacji producenta, urządzenia mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Układy AMD Phoenix to całkowicie nowe konstrukcje, które zostały wyprodukowane w 4-nanometrowym procesie litograficznym TSMC. W jednym jądrze połączono rdzenie Zen 4, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 i zintegrowaną grafikę Radeon na bazie architektury RDNA 3. Producent przygotował trzy jednostki z serii Ryzen 7040HS:

W benchmarku 3DMark Fire Strike konfiguracja uzyskała 7367 punktów (7899 punktów Graphics Score), a w 3DMark Time Spy 3190 punktów (2830 punktów Graphics Score). Oznacza to, że zintegrowana grafika uzyskuje podobne wyniki do 4- - 5-letnich kart graficznych ze średniej półki - to trochę lepszy wynik od modelu Nvidia GeForce GTX 1050 Ti i trochę gorszy od modeli Nvidia GeForce GTX 1650 czy AMD Radeon RX 470.