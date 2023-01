CES 2023. Nowe procesory i karty graficzne zaprezentowane

AMD zaprezentowało nowe procesory Ryzen z serii 7000 (Raphael), które będą w stanie trochę namieszać na rynku. Poza układami bez X-a w nazwie , które będą trochę tańsze i mniej wydajne od dotychczasowych wariantów na rynek trafią też Ryzeny wzmocnione dodatkową pamięcią podręczną tak jak to było w przypadku Ryzena 7 5800X3D .

Dodanie dodatkowej pamięci dzięki zastosowaniu dodatkowego stosu pamięci podręcznej trzeciego poziomu o pojemności 64 MB bardzo znacząco wpłynie na wydajność w części gier co zapewni Ryzenowi wygraną wobec Intela Core i9-13900K. Dane upublicznione przez AMD wskazują nawet na 24 proc. przewagę Ryzena 9 7950X3D nad Core i9-13900K w Horizon Zero Dawn .

Poza najmocniejszym Ryzenem 9 7950X3D będą też dostępne słabsze warianty Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Ich premiera ma się odbyć w lutym, ale cena niestety pozostaje nieznana. Można jednak zakładać, że tak jak było to w przypadku Ryzenów 7 5800X3D, kiedy te wchodziły na rynek były droższe o 100 dolarów względem Ryzenów 7 5800X.

AMD zaprezentowało też bogatą rodzinę układów z serii 7000, ale warto zaznaczyć, że układy z oznaczeniem 7020/7030 oraz 7035 to odświeżenie dotychczasowych procesorów, a nowości oparte na rdzeniach ZEN 4 i zintegrowanych układach graficznych opartych na architekturze RDNA3 to tylko serie 7040 HS oraz 7045 HX. Pierwsze będą obejmować układy przeznaczone do laptopów z segmentu premium z maksymalnie ośmioma rdzeniami z obsługą 16 wątków i TDP w zakresie 35-45 W.