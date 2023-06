Tryb incognito w Chrome ze zmianą. Użytkownicy się ucieszą

Wykonanie zrzutu ekranu w przeglądarce Google Chrome na system Android, podczas korzystania z trybu incognito, jest w zasadzie niewykonalne. Z jednej strony jest to logiczne - to sposób zabezpieczenia przed przechwyceniem treści, którą przynajmniej w teorii chcemy ukryć przed innymi. Przecież po to stworzony został tryb incognito. Z drugiej zaś - czasem wykorzystujemy go z innych względów i wykonanie zrzutu ekranu może być po prostu przydatne.