Uwaga na takie SMS-y. Oszustwo na InPost powraca

Metoda wyłudzenia pieniędzy jest podobna, do tych które znamy z innych takich przypadków. Potencjalna ofiara otrzymuje SMS o niedopłacie, którą należy uregulować. W innym przypadku przesyłka nie zostanie dostarczona. W wiadomości znajduje się również link, który przekierowuje do fałszywej bramki płatności. Kliknięcie spowoduje nie tylko utratą kilku złotych, o których wspominają oszuści w SMS-ie, ale również kradzieżą danych logowania do bankowości internetowej.